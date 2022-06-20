Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Emre Mor

Karagümrük'te iyi bir çıkış yakalayan genç futbolcu için Trabzonspor da devreye girdi. Bu konuda İtalyan çalıştırıcı Pirlo'nun son kararı beklenecek. Ancak burada son kararı verecek isim, Karagümrük'ün dünyaca ünlü Teknik Direktörü Pirlo olacak.



Başarılı çalıştırıcının, 24 yaşındaki oyuncuyu sezon başı hazırlıklarında görmek istediği kaydedildi. Bu durumda süreç uzayacak. Pirlo, Emre'nin satılması yönünde bir karar verirse, bütün taliplerle pazarlık masasına oturulacak.



Fenerbahçe, önemli takviyeler yaptı. Ancak Emre Mor da sağ kanat için önemli bir alternatif olarak görülüyor. Trabzonspor ise önümüzdeki sezon bütün kulvarlarda iddialı kalmak için Emre'yi listesine aldı.



Visca'nın ceza alması veya sakatlanması durumunda, Emre bu bölge için ilk tercih olacak. Ayrıca Emre'nin mecburi durumlarda hem solda hem de forvet bölgesinde de görev yapabilmesi, başka bir artısı... Bugün açıklanacak harcama limitlerinin ardından transferdeki rakamlar da şekillenecek.



