Trabzonspor'dan sürpriz hamle!

Süper Lig'de lider Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde takviyelerine devam edecek.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'dan sürpriz hamle!
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05 Aralık 2021 13:03
Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

61 Saat'in haberine göre; bordo - mavili takımın Wuhan forması giyen Jean Evrard Kouassi ile görüşmelere başladığı ve 27 yaşındaki forveti Trabzon'a davet ettiği öğrenildi.

Jean Evrard Kouassi'nin Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra tatile gitmesi bekleniyor.

Wuhan FC ile bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki forvet 5 gol sevinci yaşadı.


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