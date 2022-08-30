Trabzonspor'dan sürpriz atak: Bakambu

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Transfer döneminde son olarak Marc Bartra, Enis Bardhi ve Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katan bordo-mavili ekip, hücum hattı için bir takviye daha yapmanın peşinde.
Transfer sezonunun bitimine kısa süre kala Fırtına'nın gündemine Marsilya forması giyen Cedric Bakambu girdi.
Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki forvet oyuncusuna resmi teklif yaptı. Oyuncu da kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi.
Görüşmeler devam ederken transfer sürecinin hızlı ilerlediği de bildirildi.
Transfer döneminde son olarak Marc Bartra, Enis Bardhi ve Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katan bordo-mavili ekip, hücum hattı için bir takviye daha yapmanın peşinde.
Transfer sezonunun bitimine kısa süre kala Fırtına'nın gündemine Marsilya forması giyen Cedric Bakambu girdi.
Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki forvet oyuncusuna resmi teklif yaptı. Oyuncu da kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi.
Görüşmeler devam ederken transfer sürecinin hızlı ilerlediği de bildirildi.