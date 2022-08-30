Trabzonspor'dan sürpriz atak: Bakambu

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Cedric Bakambu'yu gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan sürpriz atak: Bakambu
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30 Ağustos 2022 02:20
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Transfer döneminde son olarak Marc Bartra, Enis Bardhi ve Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katan bordo-mavili ekip, hücum hattı için bir takviye daha yapmanın peşinde.

Transfer sezonunun bitimine kısa süre kala Fırtına'nın gündemine Marsilya forması giyen Cedric Bakambu girdi.

Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki forvet oyuncusuna resmi teklif yaptı. Oyuncu da kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi.

Görüşmeler devam ederken transfer sürecinin hızlı ilerlediği de bildirildi.

 

 


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