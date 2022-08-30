Trabzonspor'dan sürpriz atak: Bakambu

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğu hedefleyen, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.Transfer döneminde son olarak Marc Bartra, Enis Bardhi ve Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katan bordo-mavili ekip, hücum hattı için bir takviye daha yapmanın peşinde.Transfer sezonunun bitimine kısa süre kala Fırtına'nın gündemine Marsilya forması giyengirdi.Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki forvet oyuncusuna resmi teklif yaptı. Oyuncu da kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi.Görüşmeler devam ederken transfer sürecinin hızlı ilerlediği de bildirildi.