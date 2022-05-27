Trabzonspor'dan Süleyman Hurma'ya yeşil ışık

Trabzonspor'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan stoper Hüseyin Türkmen'e Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün talip olduğu kaydedildi.
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın bordo-mavililerle 24 yaşındaki oyuncunun durumunu konuştuğu öğrenilirken, bu konuda kararın teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakıldığı belirlendi.
Trabzonspor altyapısından yetişen İzmir doğumlu 24 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen, geride kalan sezonda 13 lig maçında forma giydi.
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın bordo-mavililerle 24 yaşındaki oyuncunun durumunu konuştuğu öğrenilirken, bu konuda kararın teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakıldığı belirlendi.
Trabzonspor altyapısından yetişen İzmir doğumlu 24 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen, geride kalan sezonda 13 lig maçında forma giydi.