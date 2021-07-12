Trabzonspor'dan stopere Mert Çetin hamlesi

Stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un hedefinde Mert Çetin var. Verona ile kiralık sözleşmesi devam eden milli futbolcu için nabız yoklayan Bordo-Mavililer, İtalyan ekibinden izin çıkması halinde hemen harekete geçerek transferi bitirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan stopere Mert Çetin hamlesi
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12 Temmuz 2021 10:53
Yıldırım Mert Çetin
Yıldırım Mert Çetin
Gençlerbirliği
Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita transferlerini bitirip kampa yetiştirerek rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor, 5. isim için de harekete geçti. Edgar ve Vitor Hugo'yu yedekleyecek bir stoper arayan bordo-mavililer, Mert Çetin'i gündemine aldı.

2 sezon önce Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, tecrübe kazanması için bir başka İtalyan ekibi Verona'ya iki yıl kiralanmıştı.

VERONA'DAN İZİN BEKLENİYOR

Trabzonspor, 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Mert'i Roma ekibinden istedi. Verona'nın da fazla forma şansı vermediği oyuncunun ayrılmasına sıcak bakması halinde transferin gerçekleşebileceği bildirilirken, mali şartlar üzerine görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.


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