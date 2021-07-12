Trabzonspor'dan stopere Mert Çetin hamlesi

Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita transferlerini bitirip kampa yetiştirerek rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor, 5. isim için de harekete geçti. Edgar ve Vitor Hugo'yu yedekleyecek bir stoper arayan bordo-mavililer, Mert Çetin'i gündemine aldı.



2 sezon önce Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, tecrübe kazanması için bir başka İtalyan ekibi Verona'ya iki yıl kiralanmıştı.



VERONA'DAN İZİN BEKLENİYOR



Trabzonspor, 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Mert'i Roma ekibinden istedi. Verona'nın da fazla forma şansı vermediği oyuncunun ayrılmasına sıcak bakması halinde transferin gerçekleşebileceği bildirilirken, mali şartlar üzerine görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.



