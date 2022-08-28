Trabzonspor'dan stopere gurbetçi takviye

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Son olarak Everton'dan Gbamin ve Ajax'tan da Naci Ünüvar'ı transfer eden bordo-mavililer, sürpriz bir ismi de Trabzon'a getiriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan stopere gurbetçi takviye
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28 Ağustos 2022 11:54
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak üzere...

Trabzonspor, 19 yaşındaki stoper oyuncusu Emirhan Eraslan'ın transferi için Basel ile anlaşma aşamasına geldi.

Oyuncunun yarın Trabzon'a gelmesi ve sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bordo-mavililer, bir sonraki satıştan Basel'e %15 de pay verecek.

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