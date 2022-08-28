Trabzonspor'dan stopere gurbetçi takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak üzere...



Trabzonspor, 19 yaşındaki stoper oyuncusu Emirhan Eraslan'ın transferi için Basel ile anlaşma aşamasına geldi.



Oyuncunun yarın Trabzon'a gelmesi ve sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



Bordo-mavililer, bir sonraki satıştan Basel'e %15 de pay verecek.





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