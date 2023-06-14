Trabzonspor'dan stopere çifte aday

Ligde yeniden zirveye oynayabilecek bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor Yönetimi, diğer yandan da maliyeti düşük isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Bu anlamda birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Trabzonspor orta saha ve forvet transferlerinin ardından savunma için de arayışlarına başladı. Savunmanın merkezine en az bir futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, iki oyuncuyu radarına aldı.
İLK HEDEF DİJKU
Trabzonspor'un ilk rotası Fransa olacak. Strasbourg forması giyen Alexandru Djiku için nabız yoklanacak. Bu sezon 31 maçta sahne alan 28 yaşındaki yıldız, 4 sezon önce 4.5 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Ancak kontratı sona eren Ganalı, sözleşmesini uzatmadı. Boşa geçen yıldız oyuncu için menaceriyle temas kurulduğu ve maliyet araştırması yapıldığı bildirildi.
İKİNCİ ADAY FERNANDEZ
Listedeki bir diğer isim de İspanya'dan. Real Valladolid'de görev yapan ve tıpkı Djiku gibi kontratı sona eren Joaquin Fernandez, 5 senelik Valladolid kariyerini sonlandırdı. 27 yaşındaki futbolcuya ülkesinden de birkaç takımın talip olması, işleri zora sokuyor. Ancak Trabzonspor'un ilk hedefi Djiku olacak.
Bu anlamda birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Trabzonspor orta saha ve forvet transferlerinin ardından savunma için de arayışlarına başladı. Savunmanın merkezine en az bir futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, iki oyuncuyu radarına aldı.
İLK HEDEF DİJKU
Trabzonspor'un ilk rotası Fransa olacak. Strasbourg forması giyen Alexandru Djiku için nabız yoklanacak. Bu sezon 31 maçta sahne alan 28 yaşındaki yıldız, 4 sezon önce 4.5 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Ancak kontratı sona eren Ganalı, sözleşmesini uzatmadı. Boşa geçen yıldız oyuncu için menaceriyle temas kurulduğu ve maliyet araştırması yapıldığı bildirildi.
İKİNCİ ADAY FERNANDEZ
Listedeki bir diğer isim de İspanya'dan. Real Valladolid'de görev yapan ve tıpkı Djiku gibi kontratı sona eren Joaquin Fernandez, 5 senelik Valladolid kariyerini sonlandırdı. 27 yaşındaki futbolcuya ülkesinden de birkaç takımın talip olması, işleri zora sokuyor. Ancak Trabzonspor'un ilk hedefi Djiku olacak.
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