Trabzonspor'dan Stefano Denswil için erken hamle

Gelecek sezonun kadro planlamasına yine erken başlayan Bordo-Mavililer, iç transferde de düğmeye basıyor. Trabzonspor , geçtiğimiz yaz Bologna'dan 1 yıllığına kiraladığı Stefano Denswil'i kadroda tutmayı planlıyor. Sol bek ve sol stopere alternatif olması için transfer edilen Hollandalı futbolcu, Edgar ile Vitor Hugo'nun yokluğunda savunmanın yeni lideri oldu. İstikrarlı performansıyla büyük beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu için şimdiden harekete geçildi. Uzun süredir Türkçe dersleri alan ve kariyerine Trabzon'da devam etmek isteyen Denswil'in menacerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.



İtalyan basınına göre; Bologna ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Denswil'in, Serie A ekibinde 1 yıllık opsiyonu var. Menajeriyle yapılacak detaylı görüşmelerin ardından bu konu netleşecek.



Opsiyonun iki tarafın onayına bağlı olması yani Denswil'in Bologna ile kontratını uzatmama hakkının bulunması halinde tecrübeli stoper bedelsiz olarak kadroya katılabilir.









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