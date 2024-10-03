Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması: "Rekora koşuyoruz"

Trabzonspor'da proje ve sponsorluklardan sorumlu yönetici Birhan Emre Yazıcı, sponsorluk bütçesinde rekora koştuklarını belirtti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması: 'Rekora koşuyoruz'
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03 Ekim 2024 12:53
Trabzonspor'da proje ve sponsorluklardan sorumlu yönetici Birhan Emre Yazıcı, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, "Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan ile birlikte, Trabzonspor'un geleceğini şekillendirmek için büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Ortak hayallerimiz; Trabzonspor'u hem sportif hem de mali anlamda zirveye taşımak üzerine kurulu. Ayrıca Trabzonspor'un sürdürülebilir bir başarıya ulaşması için genç yeteneklere yatırım yapmamız ve altyapı sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. Avrupa'da bu konudaki önemli örnekleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Projelere ve sponsorluklara değinen Yazıcı, "Kartal Projesi ve Trabzonspor Koleji attığımız önemli adımlardan bazıları. Kulübümüz bu dönemde sponsorluk bütçesinde rekora koşuyor. Trabzonspor ekonomik bağımsızlığına kavuşturmak adına daha çok proje üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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