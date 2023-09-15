Trabzonspor'dan son gün Fırtına'sı!

Mendy, Pepe ve Onachu'yu kadrosuna katarak 1 Eylül sonrasındaki fırsat dönemini en iyi şekilde geçiren takımlardan biri olan Trabzonspor'da transferin son gününde de 8 numara mesaisi var. Premier Lig'in yıldızının transfer olma ihtimali taraftarları heyecanlandırırken yönetim, son anlara kadar şartları zorlayacak. İşte tüm detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan son gün Fırtına'sı!
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15 Eylül 2023 09:41
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken son saate kadar yıldız oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. Taraftarın en çok istediği oyunculardan birisi olan yıldız isim konusunda, hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor. Detaylar haberimizde...

Berkay ve Deniz olmadı

Karadeniz temsilcisinin uzun süre gündeminde tuttuğu Berkay Özcan ve Deniz Türüç, Başakşehir'le sözleşme yeniledi. Bu isimlerden de olumlu yanıt alamayan yönetimin; teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok istediği 8 numara takviyesiyle transfer dönemini kapaması bekleniyor.

Taraftarlar heyecanla bekliyor

Bordo-Mavililer'de transferin son günü gözler kadroya katılması planlanan 8 numara takviyesine çevrildi. Avrupa'da transfer tahtalarının kapandığı 1 Eylül'ün ardından ortaya çıkan fırsat sürecini Onuachu, Pepe ve Mendy gibi takviyelerle geçirip tüm dikkatleri üzerine çeken, kadroya seviye atlatan Fırtına'nın 8 numara için temasa geçtiği dünyaca ünlü yıldız Thiago Alcantara'yla yapılan görüşmelerin sızması taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı.

Son bir öneri sunulacak

Yönetim bu konuda 3 defa girişimde bulundu ama son güne girilirken somut bir gelişme yaşanmış değil. Fırtına, transferin son gününde de bu konuda hareketlilik yaşayacak. Edinilen bilgiye göre yıldız oyuncuya son bir öneri sunulacak. Listede farklı ama olması güç seçenekler de söz konusu. 

 
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