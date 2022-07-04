Trabzonspor'dan son büyük taarruz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maliyetli oyuncu tercihini stoperden yana kullanmak istedi. Yönetim de Kaan Ayhan ve Marlon için yeniden harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan son büyük taarruz!
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04 Temmuz 2022 10:23
Trabzonspor yönetim kurulu, Abdullah Avcı ile görüşerek transfer için ekonomik nedenlerden dolayı bazı bölgelere daha fazla odaklanabileceklerini söyledi.

Abdullah Avcı da maliyetli oyuncu tercihini stoperden yana kullanmak isteyince yönetim kurulu, uzun zamandır isimleri gündemde olan Kaan Ayhan ve Marlon için son bir hamle daha yapma kararı aldı.

KAAN AYHAN

Kaan Ayhan için bugüne kadar yapılan görüşmelerde Sassuolo kulübünü bir türlü ikna edemeyen yönetim, oyuncuya da tavrını net bir şekilde ortaya koymasını istedi ve son rakam olarak uzun vadeli ödeme ve bonuslar içerecek şekilde 4.5 milyon Euro önerdi. Bu rakamın üzerine çıkmayacak olan Trabzonspor, Marlon'a da aynı anda son bir teklif yaptı.

MARLON

Oyuncunun kulübü Shaktar'a Marlon'u 2 yıllığına kiralamak ve sonrasında satın alma opsiyonu koyarak almak için bir teklif yapan Trabzonspor yetkilileri, Marlon'a da gitmek istediği takımla ilgili kararını bir an önce vermesi konusunda menajeri üzerinden mesaj verdi. 





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