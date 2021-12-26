Trabzonspor'dan sol bek için araştırma!

Sol bek konusunda henüz isim üzerinde karar vermeyen, adayları değerlendirmeye devam eden Trabzonspor 'da listedeki oyunculardan biri de Union Berlin forması giyen Puchacz'tı. Başarılı futbolcuyla ilgili harekete geçen yönetimin maliyet araştırmasını sonuçlandırdıktan sonra somut adımlar atacağı bildirildi.



Uğur Çiftçi'de geri adım



Karadeniz ekibinin gündemi tek yerli sol bek Uğur Çiftçi'ydi. Fırtına'nın istediği tecrübeli savunmacı için Yiğidolar kapıyı 2.5 milyon Euro gibi uçuk bir rakamla açınca görüşmeler başlamadan sona erdi. Trabzonspor'un o bölgeyi yabancı bir isimle güçlendireceği öğrenildi.



Transferde 3'lü zirve



Devrenin tamamlanmasının ardından yol haritasını netleştirmek için Trabzon'da zirve var. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayı Ertuğrul Doğan ile beraber teknik direktör Abdullah Avcı arasında gerçekleşecek toplantının ardından Bordo Mavililer'in transfer periyoduna dair planlaması tamamlanacak. Dev görüşme bugün gerçekleşecek.





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