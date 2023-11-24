Trabzonspor'dan Slisz itirafı!

Trabzonsporlu bir yönetici, Legia Varşova forması giyen Bartosz Slisz'i takip ettiklerini doğruladı.

, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Trabzonspor'dan Slisz itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2023 10:42
Trabzonspor kulübünün scout ekibi, Polonya ile Çekya arasında oynanan maçta Bartosz Slisz'i izledi. Polonya basınından sport.tvp adlı site konuyu haberleştirdi.

Site, bir bordo-mavili yöneticinin, "Kulüp olarak tribünde bulunduğumuz doğrudur. Ama sadece bu değil. Şu anda pek çok oyuncuyu izliyoruz. Slisz takip edilen isimlerden ancak şu an onunla ilgili bir girişim yapmadık" dediğini duyurdu.

Haberin devamında ise Trabzonspor yönetiminin şu an bir teklif yapmasının söz konusu olmaması durumunda oyuncunun bu yıl takımı Legia Varşova'da kalacağına vurgu yapıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery