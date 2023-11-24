Trabzonspor'dan Sivasspor maçı başvurusu

Trabzonspor, Sivasspor maçının saatinin 20.00'den 16.00'ya çekilmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Sivasspor maçı başvurusu
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24 Kasım 2023 12:20
Trabzonspor, Sivasspor maçının saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Fedederasyonu'na başvuruda bulundu.

Bordo mavili kulüp, 27 Kasım Pazartesi günü 20.00'da oynanacak olan Sivasspor maçının saatinin 16.00'a çekilmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

Sivasspor'da Trabzonspor'un kararını destekledi. Karşılaşmanın saatinin değişmesi bekleniyor.

Gün içerisinde TFF'nin maç saatiyle ilgili duyuru yapması bekleniyor. [Kuzey Anadolu Gazetesi]

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