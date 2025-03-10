Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e yeni görev

Trabzonspor yönetimi, Şenol Güneş'in geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Yönetim Şenol Güneş'e Sportif Direktörlük görevi teklif etti. Şenol Güneş bu konuyla ilgili net kararını vermedi.
Şenol Güneş, saat 16.00'daki idmana çıkmayacak.
PERFORMANSI
Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı.
Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı.
Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.
Yönetim Şenol Güneş'e Sportif Direktörlük görevi teklif etti. Şenol Güneş bu konuyla ilgili net kararını vermedi.
Şenol Güneş, saat 16.00'daki idmana çıkmayacak.
PERFORMANSI
Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı.
Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı.
Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.
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