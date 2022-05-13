Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e özel davet

Trabzonspor yönetimi, şampiyonluk yaşayan tüm efsane isimlerini kutlama törenine davet etmişti.



Trabzonspor yönetimi, eski oyuncusu ve 2010-2011 sezonunda takımın başında olan Şenol Güneş'e de davet yolladı.



Yurt dışında olan deneyimli teknik adamın kutlamalara katılıp katılmayacağı belli değil...



AKYAZI'DA ÖZEL HAZIRLIKLAR



Şenol Güneş Stadı'nda cumartesi günü gerçekleştirilecek olan kupa töreni için zemine dev bir etkinlik alanı kuruldu.



Havai fişek ve ışık gösterileri için de tüm altyapı oluşturuldu. Yönetim, eksiklik yaşanmaması için en ince detayına kadar çalışmaları takip ediyor. Yurt dışından çok sayıda gazeteci, fenomen ve spor adamı da şehirdeki kutlamalar için özel davetle Trabzon'a gelecek.



