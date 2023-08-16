Trabzonspor'dan savunmaya takviye!

Trabzonspor, serbest statüdeki Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağlarken, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan savunmaya takviye!
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16 Ağustos 2023 14:09
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, ligin 2'nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor.

Bordo-mavili kulüp, prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği Taxiarchis Fountas'ın ardından bir transferi daha bitirdi.

KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞMA

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın savunmadaki sakatlıklar nedeniyle talep ettiği stoper oyuncu konusunda da Türk asıllı İtalyan savunmacı Rayyan Baniya'nın transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlandı.

G.SARAY MAÇINA YETİŞECEK

Her iki transferin de Galatasaray maçı öncesi takıma katılması bekleniyor. Bruno Petkovic transferinin tamamlanması için de kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmeler sürüyor. 

 
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