Trabzonspor'dan savunmaya Hırvat kule

Defansının göbeğini iyi bir stoperle sağlamlaştırmak isteyen Bordo-Mavililer, Southampton ve Hırvat Milli Takımı'nın formalarını giyen Duje Caleta-Car ile görüşmelere başladı.
26 yaşında 1.92 boyundaki deneyimli futbolcunun, kulübü Southampton ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Kurmaylar, stoper Duje Caleta-Car için Southampton'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Görüşmeler devam ediyor. Hırvat stoperin şu anki piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Trabzonspor, Premier Lig'den düşen İngiliz ekibi Southampton'dan 2'nci ismi transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor. Gelen bilgilere göre, sol kanat Mislav Orsic'in transferinde mutlu sona çok yaklaşan Fırtına, aynı takımda forma giyen stoper Duje Caleta-Car'ın transferi için de pazarlıklarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer, 26 yaşında 1.92 boyunda olan Duje Caleta-Car'a satın alma opsiyonlu kiralama önerisini sundu.
Southampton'ın bu teklife sıcak baktığı ifade edilirken, geride kalan sezon yalnızca 13 lig maçında görev alan Duje Caleta-Car'ın da Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğu ifade edildi. Southampton'ın kirama bedeli için 1 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, piyasa değeri 11 milyon Euro alan Duje Caleta-Car'ın satın alma opsiyonundaki bedel üzerine pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
Geride kalan sezon Southampton'da yalnızca 13 lig maçında görev yanan Duje Caleta-Car 944 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti. 26 yaşındaki Duje Caleta-Car, 23 kez de Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol kaydetti. [Karadeniz Gazetesi]
26 yaşında 1.92 boyundaki deneyimli futbolcunun, kulübü Southampton ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Kurmaylar, stoper Duje Caleta-Car için Southampton'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Görüşmeler devam ediyor. Hırvat stoperin şu anki piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Trabzonspor, Premier Lig'den düşen İngiliz ekibi Southampton'dan 2'nci ismi transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor. Gelen bilgilere göre, sol kanat Mislav Orsic'in transferinde mutlu sona çok yaklaşan Fırtına, aynı takımda forma giyen stoper Duje Caleta-Car'ın transferi için de pazarlıklarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer, 26 yaşında 1.92 boyunda olan Duje Caleta-Car'a satın alma opsiyonlu kiralama önerisini sundu.
Southampton'ın bu teklife sıcak baktığı ifade edilirken, geride kalan sezon yalnızca 13 lig maçında görev alan Duje Caleta-Car'ın da Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğu ifade edildi. Southampton'ın kirama bedeli için 1 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, piyasa değeri 11 milyon Euro alan Duje Caleta-Car'ın satın alma opsiyonundaki bedel üzerine pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
Geride kalan sezon Southampton'da yalnızca 13 lig maçında görev yanan Duje Caleta-Car 944 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti. 26 yaşındaki Duje Caleta-Car, 23 kez de Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol kaydetti. [Karadeniz Gazetesi]