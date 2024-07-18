Trabzonspor'dan savunma hattı için harekat: Savic ve Malheiro

Savunmaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavililerin son olarak savunma transferi için Stefan Savic ve Pedro Malheiro için görüşmeleri sıklaştırdığı öğrenildi.
SAVIC'E 3 YILLIK TEKLİF
Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen 33 yaşındaki stoper Stefan Savic'e 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.
PEDRO MALHEIRO BİTMEK ÜZERE
Portekiz ekiplerinden Boavista'da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Pedro Malheiro için ise Boavista ile anlaşma aşamasına gelen Trabzonspor, Thomas Meunier'den doğan boşluğu bu transferle kapatmayı hedefliyor.
Transferlerin durumu Karadeniz ekibinde taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavililerin son olarak savunma transferi için Stefan Savic ve Pedro Malheiro için görüşmeleri sıklaştırdığı öğrenildi.
SAVIC'E 3 YILLIK TEKLİF
Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen 33 yaşındaki stoper Stefan Savic'e 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.
PEDRO MALHEIRO BİTMEK ÜZERE
Portekiz ekiplerinden Boavista'da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Pedro Malheiro için ise Boavista ile anlaşma aşamasına gelen Trabzonspor, Thomas Meunier'den doğan boşluğu bu transferle kapatmayı hedefliyor.
Transferlerin durumu Karadeniz ekibinde taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.