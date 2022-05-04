Trabzonspor'dan şampiyonluk için astronomik prim

Trabzonspor yönetimi, şampiyonluk ödülünü Abdullah Avcı'ya bırakırken 500-750 bin TL arasında olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan şampiyonluk için astronomik prim
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04 Mayıs 2022 11:40
Sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi için ter döken futbolculara bir jest yapmaya hazırlanan Trabzonspor Yönetim Kurulu, şampiyonluk primini Abdullah Avcı'nın belirlemesi kararını aldı.

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu en iyi bilenlerden birisi olan deneyimli çalıştırıcının, kulübün çıkarlarını iyi dengeleyeceği düşünüldüğü için böyle bir karar alındı.

Şampiyonluk priminin futbolcu başına 500 bin TL ile 750 bin TL arasında olması bekleniyor. 

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