Trabzonspor'dan Şampiyonlar Ligi için 10 Milyon TL ödeme!

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının ardından taraftarların kutlama için sahaya girmesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin zemininde büyük hasara neden olmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda stadyumun faaliyete geçtiği 18 Aralık 2016 tarihinden bu yana sadece bir kez çim yenilenmesi yapıldığı, diğer altyapı sistemlerinin hiç değişmediği de göz önünde bulunduruldu ve şu an kullanılamaz durumda olması fırsat bilinerek büyük bir tadilata girilmesine karar verildi.



HEDEF AĞUSTOS AYININ İLK HAFTASI



Trabzonspor kulübü yetkililerinin, hem çim yenileme hem de alttan ısıtma, drenaj sistemlerinin tamamen değiştirilmesi konusunda birçok farklı firmadan teklif aldığı ortaya çıktı. Sezon sonunda komple bir bakıma girecek olan stadyumun değişim maliyetinin 10 milyon TL civarında olabileceği belirtildi. Ancak yapılacak olan tüm değişimlerin ağustos ayının ilk haftasında Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak maça kadar hazır hale getirilmesi planlanıyor.



MAÇ OLİMPİYAT'TA



Trabzonspor, Altay ile karşılaşacağı maçı Şanlıurfa'da oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu ancak Şanlıurfa GAP Stadyumu'ndaki teknik altyapının VAR sistemine uygun olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddedilebileceği belirtildi. Bu konuda bir inceleme yapacak olan TFF'nin, kararını kısa süre içerisinde hem Trabzonspor kulübüne hem de Altay'a iletmesi bekleniyor. Maçın İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda oynanma olasılığı yüksek.



ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ZEMİN YENİLEME MALİYETİ: 10 MİLYON TL



Şampiyonlar Ligi'ne güzel bir zemin oluşturma fikri sonrası; çimler, alttan ısıtma ve drenaj sistemini kapsayacak yenileme çalışmasına karar verildi. Maliyetin 10 milyon TL civarında olması bekleniyor.







