Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Trabzonspor, stoper hattı konusunda da girişimlere başladı.



Adana Demirspor formasıyla istikrarlı bir görüntü sergileyen 28 yaşındaki savunmacı Samet Akaydın'ı gözüne kestiren Fırtına, deneyimli oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyor.



Trabzon doğumlu olan ve kariyerinin bir bölümünde Trabzonspor alt yapısında da oynayan deneyimli ismi renklerine bağlamak için tüm şartları zorlama kararı arlan Bordo-Mavililer; Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın da radarında bulunan Trabzon doğumlu stoperi kadrosuna katmak istiyor.



Takas artı para...



Adana Demirspor'un 2.5 milyon Euro değer biçtiği oyuncu için yakın süreçte Akdeniz ekibiyle bir görüşme yapmayı planlayan idarecilerin, takas artı para formülüyle bu transferi bitirmeyi planladığı ifade edildi. Samet'in de kulüplerin anlaşması halinde eski kulübüne dönmeye olumlu bakabileceği kaydedildi.



