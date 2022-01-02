Trabzonspor'dan Samet Akaydın operasyonu

Trabzonspor, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a talip oldu. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Mavi Şimşekler, Abdulkadir Parmak ya da Yusuf Sarı'yı takasta istedi.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'dan Samet Akaydın operasyonu
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02 Ocak 2022 10:59
Edgar Ie'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle stopere transfer kararı alan Trabzonspor'un öncelikli hedefi yabancı savunmacı. Ancak yerli adaylar için de çalışmalar başladı.

Bordo mavililer, bu kapsamda Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a talip oldu. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Mavi Şimşekler'in, Samet'e karşılık Abdulkadir Parmak ya da Yusuf Sarı'yı takasta istediği öğrenildi.

Trabzonspor'un, tecrübeli bir yabancı isimle anlaşamaması durumunda 27 yaşındaki Samet için girişimlerine hız vereceği belirtildi. 

 

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