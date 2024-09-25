Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.



Beşir, "Futbol A takımımızın Gaziantepspor ile oynadığı maçtan sonra ağrı hisseden oyuncumuz Umut Bozok'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir.



Diğer oyuncumuz Arseniy Batagov'un ise takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (Adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir. "Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.



