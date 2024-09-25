Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
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25 Eylül 2024 14:40
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşir, "Futbol A takımımızın Gaziantepspor ile oynadığı maçtan sonra ağrı hisseden oyuncumuz Umut Bozok'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir.

Diğer oyuncumuz Arseniy Batagov'un ise takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (Adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir. "Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

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