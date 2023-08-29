Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in son durumlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2023 18:49
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan Eren Elmalı ve Tonio Teklic için bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili takımın açıklamasında, Eren Elmalı'nın sol kalça bölgesinde kas yaralanması, Teklic'in ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edildiği belirtildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sonrasında sol kalçasında ağrı şikayeti bulunan oyuncumuz Eren Elmalı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde sol kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Yine Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sırasında ayak bileğinde ağrı hisseden oyuncumuz Tonio Teklic'e yapılan muayene ve MR görüntülemesinde ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery