Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'da 25 yaşındaki savunma oyuncusuHüseyin Türkmen antrenman sırasında sakatlandı.
Bordo-mavililer resmi hesaptan yaptığı açıklamada; "Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi.
Bordo-mavililer resmi hesaptan yaptığı açıklamada; "Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi.
Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde yeni transfer Mislav Orsic'de antrenmanda sakatlanmış ve çapraz bağlarını kopararak 9 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.