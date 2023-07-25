Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in antrenman sırasında sakatlandığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
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25 Temmuz 2023 11:44
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 11:45
Trabzonspor'da 25 yaşındaki savunma oyuncusuHüseyin Türkmen antrenman sırasında sakatlandı.

Bordo-mavililer resmi hesaptan yaptığı açıklamada; "Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi.

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde yeni transfer Mislav Orsic'de antrenmanda sakatlanmış ve çapraz bağlarını kopararak 9 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.
 
 
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