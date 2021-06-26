Trabzonspor'dan Rizespor Başkanlığı'na seçilen Kıran'a tebrik

Trabzonspor Kulübü, Çaykur Rizespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Tahir Kıran'ı tebrik etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Çaykur Rizespor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Tahir Kıran'ı tebrik ediyor, kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Çaykur Rizespor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Tahir Kıran'ı tebrik ediyor, kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.