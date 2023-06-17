Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı!

Trabzonspor, 24 yaşındaki Rayyan Baniya için Karagümrük ile iyi ilişkilerini kullanarak bitirmeyi planlıyor. Bu transferde en büyük rakip ise Ada ekibi Burnley gözüküyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı!
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17 Haziran 2023 11:03
Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni bir yapılanmaya giden Trabzonspor, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Bu anlamda ekonomik adımlar atmayı planlayan bordo-mavililer, stoper bölgesi için gündemine Fatih Karagümrük'ün 24 yaşındaki oyuncusunu aldı: Rayyan Baniya…

Trabzonspor yönetimi, Haliç ekibinin başkanı Süleyman Hurma ile iyi ilişkilerini kullanarak oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Fırtına'nın transferde en büyük rakibi Premier Lig'e yükselen Burnley…

YERLI STATÜSÜNDE

Babası Beninli, annesi Türk olan Baniya'nın, ülkemizde yerli statüsünde oynaması cezbederken Trabzonspor, Karagümrük'ü ikna etmek için şartlarını zorlayacak. Başarılı stoperin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Rayyan Baniya bu sezon Karagümrük ile 29 maçta 2 gol kaydetti.

 

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