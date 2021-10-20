Trabzonspor'dan rakiplerine fark! Her alanda lider...

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan Trabzonspor, bu sezon birçok alanda rakiplerine fark attı. Geride kalan 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan toplayan bordo-mavililer, ligin zirvesine yükselirken namağlup tek takım olma unvanını elinde bulundurdu. Karadeniz Fırtınası bunun yanı sıra 9 haftalık periyotta 19 golle ligin en fazla gol atan takımı olmayı da başardı.Rakamların diliyle her alanda rakiplerinin önünde yer alan bordo-mavililer, şu ana kadar ligde en fazla gol atan futbolcuya da sahip. Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, 9 maçta 7 gol, 3 asist yaparak gol krallığı ve skora en fazla katkı alanında da zirvede yer aldı. Şampiyonluk hedefiyle çıkılan yolda emin adımlarla ilerlemenin mutluluğu yaşanan camiada hedef kasımdaki milli maç arasına kadar olan süreyi kayıpsız şekilde geçmek.Fenerbahçe galibiyeti sonrasında standart derbi primi olan 60 bin TL'yi 100 bin TL'ye çıkaran ve bu primin sadece kadrodakilere değil tüm takıma dağıtılacağını açıklayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözünü tuttu. Yönetim dün oyuncuların hesaplarına 100 bin TL'lik primi yatırdı. Özellikle takımda bulunan altyapı oyuncuları yıllık kazançlarının önemli bir bölümüne denk gelen paranın bir anda hesaplarına yatırılması ile büyük mutluluk yaşadı.Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, 2019- 20 sezonunda rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol kralı olan Norveçli Alexander Sörloth'un aynı dönemdeki performansını geride bıraktı. Sörloth, söz konusu sezonun ilk 9 haftasında 6 gol atarken, Yunan yıldız ise aynı dönemde 7 kez bu sevinci yaşadı.Bakasetas, bir orta saha oyuncusu olmasına karşın attığı gollerle skor yükünü üstlenen isimlerin başında geldi ve taraftarın sevgilisi olan Sörloth'u unutturdu. Sörloth'un 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında gol attığı 6 maçta Trabzonspor, 3 beraberlik, 3 galibiyet alarak 12 puan elde etmişti. Karadeniz ekibi, Bakasetas'ın gol attığı 5 maçta ise 5 galibiyet alarak 15 puan toplamayı başardı.Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumuyla ilgili bordo-mavililerden açıklama geldi. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, MR'ı çekilen Nijeryalı futbolcunun sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi. Oyuncunun 10 gün ila 2 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Göztepe ve Çaykur Rizespor mücadelelerini kaçıracak olan 32 yaşındaki sol kanat, 6 Kasım'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak. Yıldız futbolcudan gelen bu kötü haber teknik heyeti de üzdü. Takımın vazgeçilmezi olan Nwakaeme, bu sezon ligdeki 9 maça da ilk 11'de başlarken 4 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.