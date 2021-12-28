Trabzonspor'dan Puchacz pazarlığı

Trabzonspor'un teklif yaptığı Tymoteusz Puchacz, kendisine yapılan teklifi kabul etti. Union Berlin 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu indirirse transfer gerçekleşecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Puchacz pazarlığı
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28 Aralık 2021 11:52
Trabzonspor, Polonyalı sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz için kulübü Union Berlin'e yaptığı resmi teklife cevap bekliyor.

Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen bordo-mavililer, kulübünden izin alarak görüştüğü Puchacz ile anlaşmaya varmakta zorlanmadı. Kulüpler arasındaki bazı rakamsal farklılıklar ise devam ediyor.

Trabzonspor scout ekibinin Puchacz için, "Yetenekli.. Mevkiinde güçlü, pozisyon bilgisi iyi ve gelişime açık" raporu verdiği öğrenilirken, 22 yaşındaki oyuncu için Union Berlin'in istediği 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun alt seviyelere çekilmesi durumunda transferin kısa süre içerisinde sonuçlandırılacağı ifade edildi.




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