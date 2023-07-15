'un transfer için uzun süredir peşinden koştuğuiçin bir kez dahakulübünün kapısını çaldı. Ancak bu defa pazarlıklar uzun sürmeyecek. Çünkü bordo-mavili idareciler Danimarkalı yıldız için Yunan ekibine son tekliflerini sundular.Bordo-mavililer,'in transferi için bundan sonra yeni bir teklif artışı yapılmayacak. Kısa bir bekleme süresine geçilecek. Trabzonspor'un Olympiakos'a yaptığı son teklif de belli oldu.Fırtına'nın 28 yaşındaki futbolcu için Yunan temsilcisine önerdiği rakam. Tecrübeli oyuncuya da yıllık olarak aynı rakam teklif edildi.Trabzonspor Philip Zinckernagel için beklemeye koyuldu. Şimdi hem Olympiakos'un hem de Danimarkalı futbolcunun cevabı bekleniyor. Belçika kulüplerinden de teklif alan 28 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde net cevabını verecek. Bu transfer Trabzonspor için kısa sürede olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanacak. "Evet" derse hemen Türkiye'ye getirilip sağlık kontrolleri sonrasında takıma katılacak. "Hayır" cevabı verirse de alternatifleriyle görüşmeler hızlanacak. Bjelica, Zinckernagel ile birçok problemi çözeceğini düşünüyor.Trabzonspor'un istediği Philip Zinckernagel kimdir? Philip Zinckernagel, 16 Aralık 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 70 kilo olan Philip Zinckernagel, sağ ayağını kullanmaktadır. Olympiakos'un geçen sezon Belçika Lii takımlarından Standar Liege'e kiraladığı 28 yaşındaki Danimarkalı, 27 lig maçında 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.