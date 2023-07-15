Trabzonspor'dan, Philip Zinckernagel transferi için son teklif!

Trabzonspor Transfer Haberleri: İddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer için görüşmelerini sürdürüyor. Philip Zinckernagel için Olympiakos ile görüşen Trabzonspor, son teklifini yaptı. İşte haberin detayları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'dan, Philip Zinckernagel transferi için son teklif!
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15 Temmuz 2023 11:01
Trabzonspor'un transfer için uzun süredir peşinden koştuğu Philip Zinckernagel için bir kez daha Olympiakos kulübünün kapısını çaldı. Ancak bu defa pazarlıklar uzun sürmeyecek. Çünkü bordo-mavili idareciler Danimarkalı yıldız için Yunan ekibine son tekliflerini sundular.

Bordo-mavililer, Philip Zinckernagel'in transferi için bundan sonra yeni bir teklif artışı yapılmayacak. Kısa bir bekleme süresine geçilecek. Trabzonspor'un Olympiakos'a yaptığı son teklif de belli oldu.

TRABZONSPOR'DAN 1.3 MİLYON EURO!

Fırtına'nın 28 yaşındaki futbolcu için Yunan temsilcisine önerdiği rakam 1.3 milyon euro. Tecrübeli oyuncuya da yıllık olarak aynı rakam teklif edildi.

OLMAZSA ROTA DEĞİŞECEK

Trabzonspor Philip Zinckernagel için beklemeye koyuldu. Şimdi hem Olympiakos'un hem de Danimarkalı futbolcunun cevabı bekleniyor. Belçika kulüplerinden de teklif alan 28 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde net cevabını verecek. Bu transfer Trabzonspor için kısa sürede olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanacak. "Evet" derse hemen Türkiye'ye getirilip sağlık kontrolleri sonrasında takıma katılacak. "Hayır" cevabı verirse de alternatifleriyle görüşmeler hızlanacak. Bjelica, Zinckernagel ile birçok problemi çözeceğini düşünüyor.

PHİLİP ZİNCKERNAGEL KİMDİR?

Trabzonspor'un istediği Philip Zinckernagel kimdir? Philip Zinckernagel, 16 Aralık 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 70 kilo olan Philip Zinckernagel, sağ ayağını kullanmaktadır. Olympiakos'un geçen sezon Belçika Lii takımlarından Standar Liege'e kiraladığı 28 yaşındaki Danimarkalı, 27 lig maçında 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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