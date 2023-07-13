Trabzonspor'dan Pelkas'a ret!

Trabzonspor, menajerler tarafından önerilen Dimitrios Pelkas'ın transferini değerlendirmeye almadan reddetti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan Pelkas'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2023 10:24
Trabzonspor'a transfer için önerilen isimlerden biri de daha önce Fenerbahçe forması giyen Dimitrios Pelkas oldu.

Bonservisi elinde olan Yunan futbolcunun adı Süper Lig'den birçok takımla anılırken, yönetim gelen öneriyi değerlendirmeye almadan reddetti.

Yıllık 1.2 milyon Euro ücret isteyen oyuncuyla ilgili Karadeniz temsilcisinin herhangi bir tasarrufu bulunmuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery