Trabzonspor'dan Pelkas'a ret!

Trabzonspor'a transfer için önerilen isimlerden biri de daha önce Fenerbahçe forması giyen Dimitrios Pelkas oldu.



Bonservisi elinde olan Yunan futbolcunun adı Süper Lig'den birçok takımla anılırken, yönetim gelen öneriyi değerlendirmeye almadan reddetti.



Yıllık 1.2 milyon Euro ücret isteyen oyuncuyla ilgili Karadeniz temsilcisinin herhangi bir tasarrufu bulunmuyor.



