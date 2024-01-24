Trabzonspor'dan Otele hamlesi

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Cluj forması giyen Philip Otele için 1.5 milyon euro teklif etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Otele hamlesi
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24 Ocak 2024 11:20
Son güncelleme 24 Ocak 2024 11:21
Trabzonspor'un sol kanat transferi için rotası Romanya olacak. Rumen basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Cluj forması giyen Philip Otele'nin peşine düştü.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için bordo-mavililer, 1.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Kulübü ise 4 milyon Euro istiyor.

İki takım, orta yol bulması halinde transferin gerçekleşmesi mümkün gözükse de Rumen temsilcisi, indirime yanaşmıyor.

Cluj'de bu sene 26 maça çıkan 24 yaşındaki Otele, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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