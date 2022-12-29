Trabzonspor'dan Onur Bulut'a resmi teklif!

Trabzonspor, gelecek sezonun transferleri için şimdiden harekete geçti. Bordo-Mavililer, Kayserispor forması altında gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut için resmi teklifte bulundu.



Kayserispor'la sözleşmesi sezon sonunda biten ve takımda kalmayı düşünmeyen 28 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerden 20 Milyon TL maaşı ve 1.5 milyon euro imza parası istedi. Trabzonspor, Onur'dan bu rakamlarda indirime gitesini istedi.



Kayserispor eğer bonservisi kabul ederse bu transfer Aralık ayında da gerçekleşebilir ama Trabzonspor'un önceliği sezon sonunda milli futbolcuyu kadroya katmak. (61Saat)





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