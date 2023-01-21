Maaş bütçesini 40'tan 30 milyon euro'ya düşürmek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden, sağ kanat ve hücum hattı için imkanlar dahilinde bir takviye istedi.



OLA BRYNHILDSEN LİSTE BAŞINDA



Sol kanat, sağ kanat ve forvette görev yapabilen Ola Brynhildsen liste başında. Geçtiğimiz sezonda da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 1999 doğumlu oyuncu için Molde ile ilk temas kuruldu. Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. 1.75 boyundaki futbolcu gelmek istiyor. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor..



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Kulübüyle 2024 yılının Aralık ayına kadar kontratı bulunan Brynhildsen, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 5 gol atarken, 3 asist yaptı.







