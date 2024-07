Trabzonspor'dan Okay hamlesi!

Transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor , Okay Yokuşlu'ya yöneldi.Bordo-mavili takım, West Bromwich Albion'da forma giyen eski oyuncusu için harekete geçti.Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun transferi için milli oyuncunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.30 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş ile anılmıştı. 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'nun kulübü West Bromwich Albion ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.