Trabzonspor'dan Okay hamlesi!

Trabzonspor, West Bromwich forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu için devreye girdi ve oyuncunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Okay hamlesi!
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08 Temmuz 2024 11:01
Son güncelleme 08 Temmuz 2024 11:03
Transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor, Okay Yokuşlu'ya yöneldi.

Bordo-mavili takım, West Bromwich Albion'da forma giyen eski oyuncusu için harekete geçti.

TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun transferi için milli oyuncunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ'LA DA ADI GEÇİYOR

30 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş ile anılmıştı. 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'nun kulübü West Bromwich Albion ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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