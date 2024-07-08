Trabzonspor'dan Okay hamlesi!

Transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor, Okay Yokuşlu'ya yöneldi.
Bordo-mavili takım, West Bromwich Albion'da forma giyen eski oyuncusu için harekete geçti.
TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun transferi için milli oyuncunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.
BEŞİKTAŞ'LA DA ADI GEÇİYOR
30 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş ile anılmıştı. 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'nun kulübü West Bromwich Albion ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Bordo-mavili takım, West Bromwich Albion'da forma giyen eski oyuncusu için harekete geçti.
TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun transferi için milli oyuncunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.
BEŞİKTAŞ'LA DA ADI GEÇİYOR
30 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş ile anılmıştı. 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'nun kulübü West Bromwich Albion ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.