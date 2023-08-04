Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Sörloth açıklaması!

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, taraftarların Nwakaeme ve Sörloth taleplerine yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Sörloth açıklaması!
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04 Ağustos 2023 15:43
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 16:15
Trabzonspor'un eski futbolcuları Anthony Nwakaeme ve Alexander Sörloth'un yeniden transferi konusunda taraftarların başlattığı kampanyaya Bordo-Mavililerden cevap geldi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, taraftarın Anthony Nwakaeme ve Alexander Sörloth taleplerinden vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.

"KİMSENİN ARKASINDAN AĞIT YAKMAYIZ"

Taraftarların, eski futbolculardan Alexander Sörloth ve Antony Nwakaeme'nin takıma geri dönmesine yönelik taleplerine son vermelerini isteyen Yazıcı, "Trabzonspor bir futbolcunun arkasından ağıt yakan bir kulüp değil. Bizi Sörloth mu kurtaracaktı? Bize candan gönülden adam lazım. Nwakaeme' nin lütfen yaşına duruma bakın. Trabzonspor'un evrilmeye çalıştığı yeri görün. Nwakaeme ile nereye kadar gidilebilirdi? Tamam çok güzeldi ama başka şeylere bakalım artık" ifadelerini kullandı.

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