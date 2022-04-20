Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Trabzonspor'da Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumuyla ilgili açıklama geldi.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı oyuncunun sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama:
"Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı oyuncunun sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama:
"Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"