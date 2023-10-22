Trabzonspor'dan Nevzat Ergüney için başsağlığı mesajı

Trabzonspor, vefat eden eski yöneticisi Nevzat Ergüney için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'dan Nevzat Ergüney için başsağlığı mesajı
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22 Ekim 2023 16:53
Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski asbaşkan ve divan kurulu üyesi Nevzat Ergüney için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Eski asbaşkanlarımızdan ve divan kurulu üyemiz Nevzat Ergüney'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ergüney'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, cenazenin yarın ikindi vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

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