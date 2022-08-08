Trabzonspor'dan Nemanja Gudelj hamlesi!

Trabzonspor, Sevilla'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Nemanja Gudelj için ilk resmi teklifini yaptı. Bordo-Mavililer'in İspanyol kulübüne teklifi bonuslarla birlikte 1.5 milyon euro oldu.Sevilla'nın bu teklife yanıtı bekleniyor. Görüşmelerin bu hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Gudelj'i takımda görmeyi çok istiyor. Avcı, görüşmeleri yakından takip ediyor.30 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda stoperde de görev yapabiliyor. Gudelj'in İspanyol ekibi ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Sırp yıldızın piyasa değeri ise 4 milyon euro.2019 yılının Temmuz ayından beri İspanya'da oynayan başarılı futbolcu, La Liga'da sahaya çıktığı 74 maçta 3 bin 257 dakika forma giydi.