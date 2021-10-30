Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş!

Trabzonspor, bu sezon lig maçlarında tam 3 kez geriye düştü. Ancak söz konusu karşılaşmaların hiçbirinde yenilgi yüzü görmedi.



4. haftada Galatasaray mücadelesinde 2-0'dan dönüp, skoru 2-2'ye getiren Trabzonspor, 7. haftada da Alanya maçında 1-0'dan gelip, 1-1'lik skor ile 1 puanı kurtarmıştı. 9. hafta karşılaşmasında da Fenerbahçe 'yi 1-0'dan gelip, 3-1 devirmişti.



Çaykur Rizespor ile karşılaşan Karadeniz devi 1-0 geriden geldiği mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.



Djaniny ve Nwakaeme galibiyetin mimarı oldu



Trabzonspor'da önce Djaniny, ilk devrede penaltıdan skoru eşitledi, ikinci yarıda ise Nwakaeme galibiyet golünü getirdi. Bu sezon 4 kez geriye düşen Trabzonspor, bu maçlardan 8 puan çıkarmayı başardı.



Fark 7'ye çıktı



Bordo mavililer bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalarken, şampiyonluk yolunda da dev bir adım attı, maç fazlasıyla da en yakın rakibi Hatayspor ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.



Uğurcan duvar ördü



Trabzonspor'un galibiyetinde 3 puan getiren golü atan Nwakaeme kadar kaleci Uğurcan'ın da büyük payı vardı. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olan Milli eldiven, Rizespor ataklarında da kalesinde duvar ördü.



Penaltıda gole engel olamasa da 25 yaşındaki file bekçisi ilk yarıda Cemali, ikinci devrede de Pohjanpalo'nun vuruşlarında çıkardığı toplarla puan kaybına engel oldu.





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