Mislav Orsic'in uzun sürecek sakatlığı sonrası kanat transferi yapmayı planlayan Trabzonspor, harekete geçti.
Bordo-mavili kulüp, daha önce de adı geçen Georgios Masouras'ı yeniden gündemine aldı.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Yunan futbolcunun transferi için Olympiakos'a 1.5 milyon euro'luk bir teklif sundu.
Trabzonspor, bu teklifi sonrası Yunan ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı.
2019 yılından bu yana Olympiakos forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
GEORGIOS MASOURAS KİMDİR?
Georgios Masouras, kariyerinde ülkesi Yunanistan'ın dışına çıkmadı. 29 yaşındaki futbolcu, Olysiakos, Panionios ve Olympiakos formaları giydi.
Bordo-mavili kulüp, daha önce de adı geçen Georgios Masouras'ı yeniden gündemine aldı.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Yunan futbolcunun transferi için Olympiakos'a 1.5 milyon euro'luk bir teklif sundu.
Trabzonspor, bu teklifi sonrası Yunan ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı.
2019 yılından bu yana Olympiakos forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
GEORGIOS MASOURAS KİMDİR?
Georgios Masouras, kariyerinde ülkesi Yunanistan'ın dışına çıkmadı. 29 yaşındaki futbolcu, Olysiakos, Panionios ve Olympiakos formaları giydi.