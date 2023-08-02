Trabzonspor'dan Masouras için teklif

Trabzonspor, Olympiakos'tan Georgios Masouras için 1.5 milyon euro resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'dan Masouras için teklif
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02 Ağustos 2023 17:22
Son güncelleme 02 Ağustos 2023 17:23
Mislav Orsic'in uzun sürecek sakatlığı sonrası kanat transferi yapmayı planlayan Trabzonspor, harekete geçti.

Bordo-mavili kulüp, daha önce de adı geçen Georgios Masouras'ı yeniden gündemine aldı.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Yunan futbolcunun transferi için Olympiakos'a 1.5 milyon euro'luk bir teklif sundu.

Trabzonspor, bu teklifi sonrası Yunan ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı.

2019 yılından bu yana Olympiakos forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

GEORGIOS MASOURAS KİMDİR?

Georgios Masouras, kariyerinde ülkesi Yunanistan'ın dışına çıkmadı. 29 yaşındaki futbolcu, Olysiakos, Panionios ve Olympiakos formaları giydi.



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