Trabzonspor'dan Masouras'a yeni teklif

Trabzonspor, Giorgos Masouras'ın transferi için Olympiakos'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Masouras'a yeni teklif
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05 Ağustos 2023 16:44
Son güncelleme 05 Ağustos 2023 16:45
Mislav Orsic'in yerine mutlaka transfer yapacak olan Trabzonspor, eski aşkı Giorgos Masouras'a direksiyonu kırmıştı.

Olympiakos ile 1 yıl kontratı kalan 29 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon Euro artı takasta Siopis teklif edilmişti, temaslarını yoğun şekilde sürdüren Bordo-Mavililer, teklifini revize etmeye hazırlanıyor.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Yunanistan Milli Takımı'ndan Anastasios Bakasetas ve Dimitrios Kourbelis'in arkadaşı olan Masouras, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.

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