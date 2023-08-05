Trabzonspor'dan Masouras'a yeni teklif

Mislav Orsic'in yerine mutlaka transfer yapacak olan Trabzonspor, eski aşkı Giorgos Masouras'a direksiyonu kırmıştı.
Olympiakos ile 1 yıl kontratı kalan 29 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon Euro artı takasta Siopis teklif edilmişti, temaslarını yoğun şekilde sürdüren Bordo-Mavililer, teklifini revize etmeye hazırlanıyor.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Yunanistan Milli Takımı'ndan Anastasios Bakasetas ve Dimitrios Kourbelis'in arkadaşı olan Masouras, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.
Olympiakos ile 1 yıl kontratı kalan 29 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon Euro artı takasta Siopis teklif edilmişti, temaslarını yoğun şekilde sürdüren Bordo-Mavililer, teklifini revize etmeye hazırlanıyor.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Yunanistan Milli Takımı'ndan Anastasios Bakasetas ve Dimitrios Kourbelis'in arkadaşı olan Masouras, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.