Trabzonspor'dan Martin Vitik'e yakın takip!

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyor. Bordo-mavililer, Sparta Prag'ın genç savunmacısını radarına aldı.
Trabonspor'un futbolcu İzleme Komitesi üyeleri önceki akşam Gürcistan'da Çekya ile İngiltere arasında oynanan U21 müsabakasını yerinde takip etti.
İngiltere'nin 2-0'la kazandığı bu karşılaşmada özellikle Çekya'nın 20 yaşındaki stoperi Martin Vitik yakından izlenerek notlar alındı.
Bonservisi Sparta Prag kulübünde bulunan Vitik, geçtiğimiz sezon 31 maçta süre aldı ve iki gol bir asistlik katkı sağladı.
(Haber: Karadeniz Gazetesi)
Trabonspor'un futbolcu İzleme Komitesi üyeleri önceki akşam Gürcistan'da Çekya ile İngiltere arasında oynanan U21 müsabakasını yerinde takip etti.
İngiltere'nin 2-0'la kazandığı bu karşılaşmada özellikle Çekya'nın 20 yaşındaki stoperi Martin Vitik yakından izlenerek notlar alındı.
Bonservisi Sparta Prag kulübünde bulunan Vitik, geçtiğimiz sezon 31 maçta süre aldı ve iki gol bir asistlik katkı sağladı.
(Haber: Karadeniz Gazetesi)
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