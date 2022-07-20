Trabzonspor'dan MANU'nun yıldızı için hamle!

Trabzonspor, uzun zamandır büyük uğraş verdiği sağ stoper transferinde rotayı Axel Tuanzebe'ye kırdı.Manchester United'da forma giyen ve 1 yıl sözleşmesi kalan 24 yaşındaki İngiliz futbolcuyu menajerler, bordo-mavili kulübe önerdi.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği Tuanzebe için Trabzonspor, kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.İngiliz devinde yeterince süre alamayan, geçen yıl da Aston Villa ve Napoli'de kiralık oynayan Tuanzebe'nin, düzenli forma şansını yüksek gördüğü için Trabzonspor'a sıcak baktığı bildirildi.