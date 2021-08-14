Trabzonspor'dan Maicon'a ret

Bordo mavililerde futbol izleme komitesi Maicon transferiyle ile ilgili olumlu rapor vermedi

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Trabzonspor'dan Maicon'a ret
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14 Ağustos 2021 13:58
Trabzonspor'un stoper arayışında geçmesinin ardından kulübe pekçok isim teklif edilmeye başlandı.

Bu oyunculardan birinin de Galatasaray'ın eski savunmacısı Maicon olduğu öğrenildi. Al Nasr'dan ayrılan 32 yaşındaki savunmacının Türkiye'ye geri dönmeye sıcak olduğu biliniyor.

Ancak bordo mavililerde futbol izleme komitesinin Maicon ile ilgili olumlu rapor vermediği bildirildi.

Hem yönetim hem de teknik heyet stoper transfernde kesinlikle hata yapmak istemiyor ve net bir isim arıyor. 


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