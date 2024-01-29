Trabzonspor'dan Magnus Mattsson hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin son olarak gündemine 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha Magnus Mattsson geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Magnus Mattsson hamlesi!
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29 Ocak 2024 11:12
Bakasetas'ın ardından orta sahada eksikliği gidermek isteyen Trabzonspor'un scout ekibinin radarına takılan isimlerden biri Magnus Mattsson oldu. 24 yaşındaki Danimarkalı 10 numara, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyiyor.

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç futbolcu ile Kopenhag da ilgileniyor. Mattsson'un bonservis değeri 3 milyon euro olarak belirtilirken, bu sezon Nijmegen formasıyla 21 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Avcı'nın da 1.74 boyundaki futbolcuya onay verdiği ifade ediliyor.

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