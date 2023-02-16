Trabzonspor'dan maç sonu 'Hep birlikte kazandık' mesajı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımını 1-0 yenerek avantajlı skor elde etti.



Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü ikinci yarıda oyuna giren Larsen, 65. dakikada kaydetti.



Trabzonsporlu futbolcular, golün ardından yedek kulübesinden aldıkları Türk bayraklı formayı açarak birliktelik mesajı verdiler. Golden sonra da taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, "Ne Mutlu Türk'üm diyene", "Kırmızı-beyaz en büyük Türkiye" şeklinde tezahürat yaptılar.



Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından, Trabzonsporlu oyuncuların gol sonrası bayrak açtığı fotoğrafı "Türkiye'nin golü", maç sonunda da bütün takım taraftarlarının kenetlenmiş görselini, "Milyonlarca yaralı yüreğe ufacık bir tebessüm. Hep birlikte kazandık." ifadeleriyle kullandı.



Trabzonspor'un sosyal medyadaki paylaşımlarını diğer kulüpler de alıntı yaparak, "Hep birlikte kazandık" ifadesine yer verdiler.



Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı illerin plaka kodunun olduğu dakikalarda hep bir ağızdan "buradayız" diye bağırdılar.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ