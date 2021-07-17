Trabzonspor'dan Lyon'a Uğurcan resti!

Trabzonspor'un ve Türk futbolunun yükselen değeri Uğurcan Çakır, bordo mavililerin en önemli maddi kaynaklarından biri olarak görülüyor.



Geçen sezondan bu yana sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarında olan başarılı eldiven için bordo mavililere son teklif Fransa'nın Lyon ekibinden geldi.



Fransızlar 25 yaşındaki millî kaleci için 10 milyon avro bonservis bedeli önerdi. EURO 2020'de de dikkati çeken Uğurcan için yönetim çok daha yüksek bir teklif bekliyordu.



İki katını verirseniz…



Fransızların 10 milyon avroluk teklinin çok düşük olduğunu belirten Karadeniz ekibi "Bu paraya satmamız mümkün değil. Uğurcan'ın fiyatı en az 20 milyon avro. Fiyatı iki katına çıkarırsanız o zaman görüşelim" restini çekti.



Fransız basını da takımın yeni hocası Peter Bosz'un transfer listesindeki Onana'nın kasım ayına kadar doping cezası sebebiyle forma giyemeyecek olmasından dolayı Uğurcan'ı istediğini ancak Lyonlu yetkililerin Trabzonspor'dan olumsuz cevap aldığını belirtti.



