Trabzonspor'dan kusursuz performans

Şampiyonluk için kadro çalışmalarına geçen sezondan başlayan Trabzonspor , transferlerin önemli bölümünü kampa yetiştirmenin meyvesini topluyor.



Yeni Malatya'yı 5-1, Sivasspor 'u 2-1'lik skorlarla geçen Fırtına, Giresunspor'u da deplasmanda tek golle mağlup etti ve sezona 3'te 3 yaparak başladı. Ligde liderlik koltuğuna oturan Karadeniz ekibi, 2004-2005 sezonundan sonra ilk kez 3'te 3'lük başlangıca imza attı. Bordo-Mavililer, özellikle hücum performansıyla zirveye çıktı. 3 maçta toplam 19 kez rakip kaleye şut gönderen Trabzonspor, 8 golle Süper Lig 'in en skorer takımı konumunda bulunuyor.



19 maçlık müthiş seri



Trabzonspor, geçen sezondan bu yana deplasman performansıyla ise parmak ısırtıyor. Ligde çıktığı son 19 dış saha mücadelesinde yenilgi yüzü görmeyen Bordo-Mavili ekip, 10 galibiyet ve 9 beraberlik aldı. Nwakaeme 3 lig maçında da gol atarken, 1 asist yaptı. Bakasetas ise bu periyotta 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi



